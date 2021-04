La compagnie aérienne américaine Delta va fournir des iPhone 12 à l’ensemble de ses 19 000 membres d’équipage. C’est possible grâce à un partenariat avec Apple et l’opérateur américain AT&T.

19 000 membres de Delta vont avoir des iPhone 12

L’iPhone 12 permettra aux 19 000 membres d’équipage dans les avions de Delta « d’améliorer l’expérience de voyage de tous les passagers », selon le communiqué. Il est notamment question de la réalité augmentée pour évaluer avec plus de précision l’inventaire des cabines, recevoir un entraînement plus immersif pour les tâches critiques et plus encore. Apple, AT&T et Delta vont travailler ensemble pour imaginer d’autres situations où le smartphone pourrait être intéressant.

« Nos hôtesses et stewards sont les meilleurs professionnels du ciel, jour après jour », a déclaré Allison Ausband, la vice-présidente du service en vol chez Delta. « C’est pourquoi, lorsque nous avons cherché des produits exceptionnels répondant aux normes de Delta, Apple et AT&T ont été les premiers à être retenus. Cette relation est une étape vers l’avenir d’une expérience à bord plus connectée et plus humaine », a-t-elle ajouté.

Delta n’est pas la première compagnie aérienne à fournir des iPhone à son personnel à bord. En effet, British Airways avait donné en 2019 15 000 iPhone XR pour aider à améliorer l’expérience du support client. Deux ans plus tôt, Apple et IBM ont collaboré pour proposer des iPhone et iPad aux employés de la compagnie aérienne United Airlines.

Et puisque l’on parle des avions, Apple a également noué un partenariat avec American Airlines l’année dernière. Il permet aux passagers des vols d’avoir un accès gratuit à Apple TV+ quand ils sont dans les airs.