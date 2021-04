Tim Cook l’annonce : Apple pense qu’il y aura des pénuries pour les Mac et iPad lors du second semestre de 2021. Cela fait suite à tout le marché des puces qui connaît une importante demande en ce moment. Cela retarde certains produits tellement la demande de semi-conducteurs est de taille.

Pénuries à avenir pour l’iPad et le Mac plus tard dans l’année

Tim Cook n’a pas voulu réellement entrer dans les détails lors de l’appel téléphonique qui a suivi la publication des résultats financiers d’Apple pour le deuxième trimestre de 2021. Le dirigeant a seulement fait savoir que les pénuries au second semestre de 2021 devraient concerner les iPad et Mac. Il n’a pas évoqué l’iPhone, suggérant qu’il n’y aura pas de problème particulier quand les iPhone 13 arriveront eux aussi dans quelques mois.

« Nous nous attendons à ce que l’offre soit contrôlée et non la demande », a déclaré Tim Cook. « Ces pénuries affectent principalement l’iPad et le Mac », a-t-il ajouté lors de l’appel avec les investisseurs et analystes. Il fait également savoir que les commandes des autres fabricants ont indirectement un impact sur Apple, puisque certains fabricants et Apple partagent les mêmes fournisseurs pour quelques composants. D’ailleurs, TSMC (qui assemble les puces/processeurs d’Apple) a récemment annoncé investir 100 milliards de dollars pour augmenter sa production.

« Les contraintes proviennent des pénuries de semi-conducteurs qui touchent de nombreuses industries et c’est une combinaison de ces pénuries et du niveau très élevé de la demande que nous observons pour l’iPad et le Mac », a indiqué pour sa part Luca Maestri, concernant la seconde moitié de 2021.