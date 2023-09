Apple tient aujourd’hui une keynote où seront notamment annoncés les iPhone 15 et les nouvelles Apple Watch Series 9 et Ultra 2. D’autres produits Apple ont fait l’objet de rumeurs au fil des mois, mais il ne pas s’attendre à les découvrir ce soir.

En premier, on retrouve les Mac avec les puces M3. Une précédente rumeur a fait état d’une arrivée en octobre. Mais nous avons récemment appris qu’il ne devrait pas être question de MacBook. Il se pourrait donc qu’Apple annonce le mois prochain l’iMac et le Mac mini avec la puce M3. Il y aura ensuite les MacBook, Mac Studio et Mac Pro avec les puces M3 Pro, Max et Ultra.

La deuxième catégorie de produits qui n’est pas attendue à la keynote est l’iPad. L’iPad Air 6 doit voir le jour, mais il sera annoncé en octobre. Ce serait d’ailleurs le seul renouvellement pour les tablettes chez Apple en 2023. Il faudrait donc attendre 2024 pour découvrir l’iPad Pro équipé d’un écran OLED.

Le troisième élément est lié aux différents types d’AirPods, à l’exception des AirPods Pro. Apple devrait annoncer aujourd’hui des AirPods Pro avec un port USB-C à la place du port Lightning. En revanche, les AirPods standards et AirPods Max n’auraient pas le droit à ce renouvellement, du moins pas tout de suite. Apple fera le changement en 2024.

Apple débutera sa keynote à 19 heures (heure française). Il sera possible de la suivre en direct sur iPhoneAddict via notre page dédiée ou sur notre application iAddict (Lien App Store) via la rubrique Keynote.