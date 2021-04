Il est parfois de bon ton chez certains médias de se gausser plus ou moins gentiment du revirement stratégique d’Apple vers les services. Cette stratégie est pourtant un énorme succès si l’on se réfère aux derniers chiffres dévoilés lors de la publication de résultats pour le Q1. Ainsi, le CFO Luca Maestri nous apprend que 660 millions de personnes sont abonnées à au moins l’un des services Apple (iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade, Fitness+). Apple a gagné 40 millions d’abonnés en un seul trimestre ou bien encore 145 millions d’abonnés en un an. Le nombre d’abonnés a même doublé en deux ans 1/2 ! A ce rythme de progression, le milliard d’abonnés pourrait être atteint dès 2022.

Les services ont rapporté plus de 16 milliards de dollars à Apple sur le Q1. C’est le second poste de recettes du californien, derrière l’iPhone

On entend déjà les sceptiques rappeler les abonnements gratuits à Apple TV+ (pour tout achat d’un Mac ou d’un iPhone par exemple)… tout en oubliant qu’Amazon Prime Video bénéficie aussi largement de la manne de ceux qui ont pris un abonnement Prime essentiellement pour les livraisons de produits sans frais de port ! Ce qui gêne chez Apple ne gêne visiblement pas chez d’autres… Et puisque l’on parle d’Apple TV+, Tim Cook a déclaré hier que le service marchait « très bien », sans fournir toutefois de chiffres. Le patron d’Apple parlait visiblement plutôt du bon accueil critique et public des contenus du service, et a rappelé que les programmes d’Apple TV+ avaient déjà glané 352 nominations ainsi qu’une centaine de prix.