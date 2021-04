L’iMac M1 sera disponible dès demain à la commande, mais certains coloris ne seront pas disponibles dans les Apple Store physiques. En effet, l’ordinateur tout-en-un existe en sept coloris, mais trois d’entre eux seront uniquement proposés sur le site d’Apple.

Apple a publié un communiqué aujourd’hui pour rappeler que les commandes pour l’iMac M1, l’iPad Pro M1 et la nouvelle Apple TV 4K seront en place dès demain. On peut notamment lire :

Doté d’un design époustouflant décliné dans un éventail de couleurs vives, de la puce M1 révolutionnaire et d’un écran Retina 4.5K brillant, le nouvel iMac est beaucoup plus compact et s’intègre facilement dans encore plus d’endroits, transformant n’importe quel espace en ce que les utilisateurs souhaitent. Les configurations iMac en vert, rose, bleu et argent seront disponibles à la vente directement sur apple.com et dans les Apple Store, et les sept couleurs seront disponibles sur apple.com.