Le refurb d’Apple accueille deux nouveaux produits : l’Apple Watch Series 6 et l’Apple Watch SE. Ces deux modèles sont désormais disponibles en renconditonné. Pour rappel, Apple a présenté les deux montres en septembre dernier.

Des Apple Watch Series 6 et SE reconditionnées sur le refurb

Plusieurs Apple Watch Series 6 reconditionnées sont disponibles, uniquement aux États-Unis pour l’instant. Le modèle le plus cher est à 339 dollars (au lieu de 399 dollars pour le modèle neuf). Il s’agit de la montre avec le cadran de 40 mm et un bracelet Sport. Il y a ensuite des modèles à 369 dollars (au lieu de 429 dollars), à 419 dollars (au lieu de 499 dollars), 449 dollars (au lieu de 529 dollars) et 599 dollars (au lieu de 699 dollars).

Du côté de l’Apple Watch SE, Apple liste trois modèles. Le premier est à 259 dollars (au lieu de 309 dollars), le deuxième est à 279 dollars (au lieu de 329 dollars) et le troisième est à 309 dollars (au lieu de 359 dollars).

Que ce soit pour l’Apple Watch Series 6 ou l’Apple Watch SE, les réductions pour les modèles reconditionnés ne sont pas exceptionnelles. Il peut être plus intéressant d’aller jeter un coup d’œil chez les revendeurs qui proposent certaines réductions sur des modèles neufs. C’est notamment le cas chez Amazon pour plusieurs modèles.