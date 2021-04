C’est parti, les commandes pour l’iPad Pro M1 sont maintenant lancées. La tablette est disponible en deux tailles : 11 et 12,9 pouces. La livraison des premiers modèles se fera le 21 mai.

Un iPad Pro aussi puissant que les Mac

Les principales nouveautés de cet iPad Pro sont la puce M1 (la même qui équipe les derniers Mac), le support de l’USB 4 et du Thunderbolt, la 5G et l’écran Mini-LED. Il est toutefois important de noter que le modèle de 12,9 pouces est le seul à avoir cet écran. Le nom marketing d’Apple est Liquid Retina XDR. On retrouve une luminosité plein écran maximale de 1 000 nits (luminosité de pointe de 1 600 nits avec les contenus HDR) et un contraste de 1 000 000:1.

Voici les différents tarifs de la tablette en 11 pouces :

128 Go : 899€ (Wi-Fi) / 1 069€ (Wi-Fi + 5G)

256 Go : 1 009€ (Wi-Fi) / 1 179€ (Wi-Fi + 5G)

512 Go : 1 229€ (Wi-Fi) / 1 399€ (Wi-Fi + 5G)

1 To : 1 669€ (Wi-Fi) / 1 839€ (Wi-Fi + 5G)

2 To : 2 109€ (Wi-Fi) / 2 279€ (Wi-Fi + 5G)

Et les prix pour le modèle 12,9 pouces :

128 Go : 1 219€ (Wi-Fi) / 1 389€ (Wi-Fi + 5G)

256 Go : 1 329€ (Wi-Fi) / 1 499€ (Wi-Fi + 5G)

512 Go : 1 549€ (Wi-Fi) / 1 719€ (Wi-Fi + 5G)

1 To : 1 989€ (Wi-Fi) / 2 159€ (Wi-Fi + 5G)

2 To : 2 429€ (Wi-Fi) / 2 599€ (Wi-Fi + 5G)

Où acheter l’iPad Pro M1 ?

La tablette est disponible sur l’Apple Store en ligne. Il est également possible de faire l’achat chez les revendeurs, voici les liens directs :