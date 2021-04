L’iPhone a cartonné dans le monde lors du Q1 2021. Avec une croissance de 65% du chiffres d’affaires (et sans doute pas loin du même pourcentage concernant les ventes en volume), l’iPhone a engrangé près de 48 milliards de dollars, soit plus de la moitié de l’ensemble des revenus d’Apple ! Aux Etats-Unis, la nouvelle gamme d’iPhone 12 et iPhone 12 Pro n’a pas démérité. Counterpoint estime ainsi que l’iPhone 5G explique quasiment à lui tout seul l’explosion des ventes de mobiles 5G aux US. Lors du Q3 2020, la part des mobiles 5G n’était que de 14% sur l’ensemble des ventes de smartphones, mais sur le Q4 2020 et le Q1 2021, cette part est montée… à 57% !

L’iPhone se taille aussi la part du Lion en terme de chiffre d’affaires et de bénéfices. Lors du Q1, l’iPhone a généré 34,4% de l’ensemble des revenus du secteur mobile… et 42% des bénéfices dudit secteur. Samsung doit se contenter de 20% du CA et 17,5% des bénéfices. Derrière, on retrouve un trio de firme chinoises (OPPO, Vivo, Xiaomi) qui oscillent aux alentours des 5,5% de CA et 8% de bénéfices.