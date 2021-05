C’est une information « par la bande » : The Telegraph et Forbes nous informent que la firme de santé britannique Rockley Photonics, spécialisée dans les produits et technologies de santé, a comme principal client un certain Apple. Dans un document remis à la SEC, Rockley va même encore un peu plus loin : la startup explique qu’Apple a signé pour plusieurs années (accord pluriannuel), dans le cadre du développement de nouveaux produits. Espérons d’ailleurs que cette publication d’infos ne nuira pas au contrat passé entre les deux sociétés, Apple appréciant fort peu les indiscrétions de ses partenaires et/ou fournisseur.

Rockely Photonics est un grand spécialiste des capteurs de suivi de santé (contrôle de la glycémie, de l’hypertension artérielle, du taux d’alcoolémie dans le sang), ce qui laisse entendre qu’un futur modèle d’Apple Watch pourrait intégrer en standard un ou des capteurs permettant de mesurer le taux de sucre ou d’alcool dans le sang.