TSMT, un fournisseur clé d’Apple pour les écrans Mini-LED, a été en mesure de s’améliorer au niveau de la production. Le groupe a désormais un taux de rendement qui dépasse 95%.

Une meilleure production pour les écrans Mini-LED

Selon Digitimes, TSMT a d’abord été confronté à des contraintes de production concernant la carte de circuit imprimé et d’autres matériaux des écrans mini-LED pour les prochains modèles des MacBook Pro. Mais le fournisseur a été en mesure d’améliorer ses techniques, d’où le taux de rendement qui dépasse 95%.

Apple a déjà adopté la technologie Mini-LED avec l’écran de son nouvel iPad Pro de 12,9 pouces. Le fabricant compte également l’utiliser pour ses prochains MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui verront le jour dans le courant de l’année. Si l’on en croit les rumeurs, la disponibilité se fera au second semestre de 2021. Ces modèles auront un nouveau design, une puce Apple Silicon (M1X ? M2 ?) et marquerait le retour du port HDMI, d’un lecteur de cartes SD et du port MagSafe.

Quel est l’intérêt d’un écran Mini-LED ? Voici comment Apple le décrit pour l’iPad Pro :