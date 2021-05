Le procès entre Apple et Epic Games, qui a débuté aujourd’hui, est l’occasion de découvrir plusieurs documents internes. L’un d’entre eux révèle un partenariat imaginé par les deux groupes.

Un abonnement commun entre Apple et Epic Games

Apple et Epic Games avaient réfléchi à une collaboration pour un abonnement. Celui-ci aurait dû coûter 20$/mois et aurait permis d’avoir un accès à Club de Fortnite, Apple Music et Apple TV+. Cela aurait représenté une économie de 6,97$ chaque mois (sachant que Club de Fortnite coûte 11,99$/mois, Apple Music est à 9,99$/mois et Apple TV+ coûte 4,99$/mois).

Si l’abonnement avait été acquis via Fortnite ou un autre moyen d’Epic, alors Epic aurait conservé 11,99$ de la somme et le reste aurait été dans les poches d’Apple. À l’inverse, Apple aurait gardé 14,98$ si l’abonnement avait été pris par le biais d’Apple Music ou Apple TV+.

Cet abonnement, qui peut surprendre, n’a jamais vu le jour. A priori, il a été envisagé après mars 2019, sachant qu’il est déjà question d’Apple TV+. Mais comme on peut l’imaginer, cet abonnement ne va pas arriver. Apple et Epic Games ne sont pas en bons termes, à tel point qu’un procès a lieu. Il aurait en tout cas été intéressant de voir si un tel abonnement aurait pu rencontrer un certain succès.