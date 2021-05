Nous sommes le 3 mai 2021 et ce jour marque le début du procès entre Apple et Epic Games. L’affaire est gérée aux États-Unis dans un tribunal californien par la juge Yvonne Gonzalez Rogers. La bataille fait suite à des accusations de l’éditeur de Fortnite qui parle de pratiques anticoncurrentielles de la part du fabricant d’iPhone.

Début du procès opposant Apple à Epic Games

Tout a commencé en août 2020 quand Epic Games a ajouté son propre système de paiement dans Fortnite sur iOS. Le groupe contournait ainsi le système de paiement d’Apple et la commission obligatoire de 30%. Cette pratique n’est pas autorisée dans les règles de l’App Store et Apple n’a pas tardé à réagir : le fabricant a retiré Fortnite de l’App Store. Dans la foulée, Epic Games a porté plainte, évoquant un abus de position dominante.

Selon Epic Games, Apple a créé un écosystème qui nuit à la concurrence. L’éditeur pointe du doigt l’obligation pour les développeurs d’utiliser le système de paiement d’Apple et donc verser une commission à chaque transaction. Il évoque aussi l’obligation de passer par l’App Store pour distribuer les applications. Et dans le même temps, Apple se veut juge et parti sachant que la société propose elle-même des applications concurrentes. C’est notamment le cas d’Apple Music par rapport à Spotify par exemple.

De nouvelles règles, pas d’argent

Epic Games a déjà dit qu’il ne cherche pas à obtenir des dommages et intérêts dans le procès qui l’oppose à Apple. Le studio veut seulement un changement de règles pour que les utilisateurs aient plus de choix, tout comme les développeurs.

Il est pour l’instant difficile de dire pendant de combien ce procès va avoir lieu. Celui entre Apple et Samsung a mis des années avant de se terminer. L’histoire pourrait éventuellement se répéter cette fois-ci avec Epic Games. Tout dépendra des arguments de chacun.