Apple a décidé de présenter ses excuses à une mère après que son fils a dépensé plus de 1 000 dollars sur l’App Store. Le remboursement avait été refusé la première fois.

Une dépense de plus de 1 000 dollars sur l’App Store

La mère, Maria Vasquez, explique avoir vu une dépense venant de l’App Store qui s’élevait à 1 116,32 dollars. Il s’agissait d’achats faits par son fils de neuf ans au sein de plusieurs jeux et applications. Il y avait notamment Roblox et Coin Master dans le lot.

La mère explique que son fils est atteint des troubles du spectre autistique. L’enfant ne réalisait pas que l’argent demandé par les jeux était réel. Maria ajoute qu’elle avait mis à jour l’iPad de son fils, qui se synchronise avec son iPhone. Il se trouve que l’enfant avait retenu le mot de passe de sa mère, d’où les achats. « Il était à côté de moi quand je faisais ça et il n’y avait que sept caractères, et comme il est atteint de TSA, c’est l’une de ses forces », a-t-elle déclaré. « Leur mémoire est vraiment forte. Ils peuvent vraiment mémoriser ».

Sans surprise, Maria a contacté Apple pour demander un remboursement, sachant que c’était des achats non désirés. Elle a expliqué la situation et le handicap de son fils, mais Apple a refusé le remboursement et l’a invitée à lire les conditions générales, avant de fermer le dossier.

Des excuses d’Apple et d’autres changements

Au vu de la situation, Maria a contacté le média canadien Global News. Une semaine plus tard, Apple a accepté de faire un remboursement. « Mme Vasquez a reçu un remboursement complet et des excuses pour que cela ne se soit pas produit plus tôt », a déclaré Apple. « Nous avons apporté des changements significatifs depuis cet incident survenu l’année dernière et nous améliorons continuellement nos processus pour mieux servir nos utilisateurs », a ajouté l’entreprise.