CJ Prober, le patron de Tile, continue de parler de la concurrence d’Apple avec ses AirTags. Il explique à Bloomberg que son entreprise est prête à concurrencer la société de Tim Cook. Mais il veut que la concurrence soit équitable.

Une concurrence équitable entre les AirTags et Tile

« Tile accueille la concurrence. Nous sommes en concurrence depuis 8 ans avec des petites entreprises et des sociétés du Fortune 50. Nous accueillons donc favorablement la concurrence d’Apple, mais nous pensons qu’elle doit être équitable », a déclaré CJ Prober.

Il assure qu’Apple a opéré à des changements sur iOS en 2019 avec son application unifiée Localiser, ce qui a compliqué la tâche à Tile pour fonctionner. « Si vous regardez l’histoire entre Tile et Apple, nous avons eu une relation très symbiotique. Ils ont vendu Tile dans leurs magasins, nous avons été mis en avant à la WWDC 2019, puis ils ont lancé Localiser en 2019, et juste au moment où ils ont lancé leur application Localiser, qui est effectivement un concurrent de Tile, ils ont apporté un certain nombre de changements à leur système d’exploitation qui ont rendu très difficile l’activation de Tile par nos clients. Et puis, une fois qu’ils l’ont activé, ils ont commencé à avoir des notifications qui donnaient essentiellement l’impression que Tile était cassé », a dit CJ Prober.

Le patron de Tile critique aujourd’hui le fait qu’Apple a des accès spécifiques avec ses AirTags. « Les principaux points de différenciation des AirTags par rapport à Tile sont rendus possibles par les capacités de la plateforme auxquelles nous n’avons pas accès », dit-il. Il note par ailleurs que son entreprise voulait accéder à la puce U1 des iPhone 11 depuis l’annonce, mais Apple a refusé.

Mais il n’y a pas vraiment une inquiétude chez Tile. Son dirigeant note qu’il propose plusieurs formes et non un format unique comme c’est le cas avec les AirTags. Il ajoute qu’il n’y a pas besoin d’accessoire pour attacher sa balise et le son émis est plus fort que le produit d’Apple. Il note par ailleurs que son traqueur ne se limite pas aux utilisateurs de produits Apple.