C’était l’un des arguments préférés de la campagne de com « pré-procès » d’Epic Games : l’éditeur attaquait Apple non pas pour ses seuls intérêts, mais au nom de l’ensemble de l’industrie et du secteur du logiciel. Une action noble en somme : Epic en chevalier blanc du « juste prix » pour tous les développeurs (de free-to-play, le choix du système de paiement sur les apps en achat unitaire, il n’en a jamais été question). Malheureusement pour Epic, le CEO Tim Sweeney n’est pas vraiment rompu à l’interrogatoire d’avocats, et face à la cour ce 4 mai, Sweeney a un peu craqué.

Voici la transcription de l’échange entre l’un des avocats d’Apple et le patron d’Epic :

L’Avocat d’Apple : « Si Apple vous avait dit qu’il vous proposait un deal, à vous et à aucun autre développeur, l’auriez-vous accepté? »

Sweeney: « Oui, je l’aurais fait ».

En 4 mots, le CEO d’Epic venait donc de reconnaitre que l’intérêt supérieur des autres développeurs iOS n’était pas vraiment au coeur de ses préoccupations. Si Apple avait été plus conciliant sur le niveau de commission, nul doute donc que le procès n’aurait jamais eu lieu. « Le juste prix pour tous » retourne ainsi à l’état de slogan un peu marketé, qui permettait à Epic de se donner le beau rôle avant un procès ultra médiatisé.