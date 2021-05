Tim Sweeney n’a pas semblé convaincre la juge Yvonne Gonzales Rogers en cette seconde journée de procès. La juge a questionné le CEO d’Epic Games concernant les achats in-apps de la version mobile de Fortnite. Pourquoi donc le patron d’Epic était-il tellement obnubilé par l’achat de V-Bucks via l’app ? Prenant le relais d’un Sweeney visiblement un peu débordé, les avocats d’Epic Games ont alors expliqué que l’accès des in-apps via l’app s’avérait bien plus pratique que de passer par un site.

La réponse n’a pas vraiment convaincu la juge qui a estimé que le procédé était pour le moins cavalier au vu de l’âge moyen des joueurs de Fortnite : « Est-ce vraiment une manière raisonnable de faire avec une clientèle jeune? Pourquoi devrions-nous vouloir qu’ils aient la capacité d’acheter quelque chose de manière impulsive? » s’est exclamée la juge, ajoutant de façon sèche :« Ce que vous demandez vraiment, c’est la possibilité d’effectuer des achats impulsifs. »

La juge a conclu l’audition de Sweeney en demandant à ce dernier ce qu’il ferait si Epic venait à perdre son procès : « Apple aurait certainement le droit de supprimer notre compte développeur pour quelque raison que ce soit ou sans raison. Si Apple nous coupait l’accès, nous devrons vivre sans prendre en charge la plate-forme iOS. »