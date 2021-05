En 2018, Netflix a décidé de retirer l’option permettant de s’abonner depuis son application iOS. Le service de streaming était agacé de devoir verser une commission de 30% à Apple pour chaque abonnement. Il se trouve qu’Apple a moyennement apprécié.

Netflix aurait pu avoir des mesures punitives de la part d’Apple

Dans des documents partagés lors du procès en cours entre Apple et Epic Games révèlent quelques détails. Carson Oliver, le directeur de la gestion commerciale de l’App Store, a appris que Netflix faisait des tests au début de 2018 pour ne plus proposer la souscription de l’abonnement depuis l’application iOS. Le cadre a donc contacté d’autres responsables de l’App Store pour savoir que faire. « Voulons-nous prendre des mesures punitives en réponse au test (par exemple, retirer tous les mises en avant mondiales pendant la période de test) ? Si oui, comment ces mesures punitives doivent-elles être communiquées à Netflix ? », a-t-il indiqué dans un e-mail.

Les e-mails ne permettent pas de savoir si Apple a effectivement « puni » Netflix. En revanche, le fabricant a essayé de convaincre la plateforme de ne pas aller plus loin que son test. Netflix était préoccupé par le taux de résiliation volontaire sur iOS, car il était plus élevé que celui des personnes qui s’inscrivaient via le site Internet. De plus, les utilisateurs d’iOS qui s’abonnaient à Netflix par le biais de l’application annulaient leur compte Netflix à un rythme plus élevé. Aussi, Netflix était parfois limité par le fonctionnement d’iOS. Le service ne pouvait pas proposer certaines promotions par exemple. À cela s’ajoute un autre problème : des utilisateurs arrivaient à tricher et profiter de 30 jours gratuits non-stop.

L’ultime tentative pour garder l’abonnement

Arrive le moment où Netflix était sur le point de définitivement couper l’abonnement depuis son application iOS pour tout le monde. Apple a tenté une ultime approche, en proposant notamment de faire de la publicité à ses clients, que ce soit sur l’App Store ou par e-mail. Mais à l’arrivée, le service de streaming a tout coupé.

On comprend facilement pourquoi Apple est embêté : Netflix comptabilise beaucoup d’abonnés dans le monde (207,64 millions au dernier comptage). Une partie est sur iOS et 30% de commission sur chaque abonnement n’est pas négligeable. Mais c’est de l’histoire ancienne. Les utilisateurs sur iOS doivent maintenant s’abonner depuis le Web puis se connecter sur l’application iOS avec leur identifiant. Apple ne touche pas le moindre centime ici.