Apple a-t-il un problème pour mettre en avant des applications concurrentes sur l’App Store ? Ce sujet a été discuté lors du procès en cours entre Apple et Epic Games. Le fabricant d’iPhone assure n’avoir aucun problème avec la mise en avant de la concurrence, mais un e-mail suggère le contraire.

L’App Store et la mise en avant des applications concurrentes

Un e-mail de 2006, partagé lors du procès, concerne Matt Fischer, le vice-président de l’App Store. Des employés de l’App Store ont discuté d’une collection d’applications à mettre en avant, en rapport avec VoiceOver. L’une des employés indiquait notamment que Matt Fischer n’aimait pas vraiment l’idée de mettre en avant la concurrence :

Je viens de parler avec Tanya de la possibilité d’inclure les applications Google et Amazon dans la collection VoiceOver et elle nous a demandé de les exclure de la liste. Bien qu’il s’agisse de nos meilleures et plus brillantes applications, Matt est très attaché au fait de ne pas présenter nos concurrents sur l’App Store. Yanta nous a donc demandé d’appliquer les mêmes filtres pour cette collection. Je suis désolé de ne pas avoir vérifié ça plus tôt.

Matt Fischer a été questionné à ce sujet lors du procès. Il assure que l’e-mail « n’est pas du tout exact » et que l’employé qui a rédigé le texte était « très mal informée ». Il ajoute qu’Apple a mis en avant plusieurs applications sur l’App Store, et « en permanence ». Il cite Peacock et Hulu comme exemples, qui sont techniquement en concurrence avec Apple TV+.