WhatsApp a décidé ne pas désactiver ou supprimer les comptes pour les personnes qui n’acceptent pas ses nouvelles conditions. Les nouvelles règles controversées devaient au départ être en place le 8 février. La messagerie a ensuite reporté le changement au 15 mai. Voici maintenant un autre changement.

WhatsApp change ses plans

« Bien que la majorité des utilisateurs qui ont reçu les nouvelles conditions de service les aient acceptées, nous comprenons que certaines personnes n’ont pas encore eu l’occasion de le faire », a indiqué WhatsApp à The Next Web. « Aucun compte ne sera supprimé le 15 mai à cause de cette mise à jour et personne ne perdra les fonctionnalités de WhatsApp non plus. Nous ferons des rappels aux utilisateurs au cours des prochaines semaines », a ajouté la messagerie.

Les utilisateurs doivent en revanche s’attendre à un usage limité de l’application. WhatsApp indique que les utilisateurs n’acceptant pas les nouvelles conditions d’utilisation ne pourront plus accéder à leur liste des discussions. Ils pourront toutefois répondre aux appels audio et vidéo. Après quelques semaines, il n’y aura plus la possibilité de recevoir des appels ou des notifications. Aucun contenu ne sera envoyé sur le compte de l’utilisateur. Le seul moyen d’avoir un accès complet est d’accepter les nouvelles conditions.