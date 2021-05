iOS 14.5.1 provoque des problèmes de lenteur pour certains

Apple a sorti iOS 14.5.1 en début de semaine sur iPhone et iPad, et certains utilisateurs évoquent une certaine lenteur. Il y a des témoignages à ce sujet sur les forums d’Apple et ceux de MacRumors.

Une lenteur après l’installation d’iOS 14.5.1 ?

Des utilisateurs partagent des résultats Geekbench pour prouver qu’il y a une lenteur depuis l’installation d’iOS 14.5.1. Ils comparent les scores sous iOS 14.5 et ceux sous iOS 14.5.1. Plusieurs captures d’écran montrent effectivement une baisse au niveau des performances, notamment quand tous les cœurs du processeur sont sollicités.

Plusieurs témoignages concernent des utilisateurs avec des iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Mais cela ne signifie pas pour autant que les précédents modèles ne rencontrent pas de soucis.

Que faire si vous avez des ralentissements sur votre iPhone ou votre iPad depuis l’installation d’iOS 14.5.1 ? Déjà, laissez passer quelques heures. En effet, l’iPhone ou l’iPad se remet à indexer plein de fichiers après une mise à jour, ce qui sollicite le processeur. Vous pouvez aussi redémarrer le téléphone ou la tablette et voir si cela évolue. Si la situation est toujours d’actualité après 24/48 heures heures, tentez une restauration complète (pensez à sauvegarder vos données au préalable). Des utilisateurs qui avaient des ralentissements confirment que leur appareil a retrouvé ses performances après une restauration.