Apple a cessé de signer iOS 14.5 au niveau de ses serveurs pour iPhone et iPad. Cela signifie qu’il n’est plus possible d’installer cette version en particulier, que ce soit en tant que mise à jour ou en tant que restauration.

Fin de la signature d’iOS 14.5 par Apple

L’arrêt de signature d’iOS 14.5. intervient quelques jours à peine après la sortie d’iOS 14.5.1. Il s’agit à ce jour de la seule version qui peut être installée sur les appareils éligibles à iOS 14.

iOS 14.5 a vu le jour à la fin avril et il s’agissait d’une mise à jour assez conséquente. Parmi les éléments principaux, on peut évoquer une meilleure confidentialité avec iOS qui demande aux utilisateurs s’ils acceptent ou non le pistage publicitaire par les applications. Il y a également la possibilité de déverrouiller son iPhone lorsque l’on porte un masque, à condition d’avoir une Apple Watch sous watchOS 7.4 au poignet. Aussi, la prise en charge de deux cartes SIM permet une connectivité 5G sur la ligne qui utilise des données cellulaires sur tous les modèles d’iPhone 12.

Apple a sorti iOS 14.5.1 la semaine dernière. Cette mise à jour corrige un problème lié à la transparence du suivi des applications pouvant empêcher les utilisateurs ayant, dans un premier temps, désactivé « Autoriser les demandes de suivi des apps » dans Réglages de recevoir des invites provenant dʼapps après avoir réactivé lʼoption. À noter que des utilisateurs disent avoir des lenteurs avec cette version.

La prochaine version sera iOS 14.6 pour iPhone et iPad. Apple a sorti hier la troisième bêta.