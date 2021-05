Leonardo DiCaprio est aujourd’hui un géant d’Hollywood, et à ce titre, Apple l’a gratifié d’une autorisation un peu spéciale : l’acteur a en effet posté sur son compte Twitter la première photo du film Killers of the Flower Moon réalisé par Martin Scorsese, un film dans lequel DiCaprio joue le rôle d’Ernest Burkhart, le fils un peu énervé d’un éleveur fortuné. La photo publiée montre l’acteur aux côtés de Lily Galdstone, qui interprète Mollie Burkhart (l’épouse d’Ernest).

Killer of the Flower Moon est basé sur l’ouvrage quasi éponyme de David Grann, Killers Of The Flower Moon: The Osage Murders And The Birth Of The FBI (disponible en français sous le titre « La note Américaine »). Ce dernier raconte la tragédie qui a touché les amérindiens de la nation Osage dans les années 20. Durant cette triste période (baptisée « Règne de la Terreur »), des dizaines de membres de la nation Osage ont été assassinés dans l’Oklahoma, ce qui a donné lieu à l’une des plus vastes enquêtes jamais menées par le FBI.