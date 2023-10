La machine marketing est en route : Apple a publié il y a quelques heures un extrait du film Killers of the Flower Moon réalisé par le grand Martin Scorsese. Le synopsis est le suivant : « Dans les années 1920, plusieurs membres de la tribu native amérindienne des Osages dans le comté d’Osage en Oklahoma sont assassinés après avoir trouvé du pétrole sur leurs terres. Le FBI mène l’enquête. » avec en têtes d’affiches Robert de Niro et Leonardo DiCaprio en tête d’affiche, ce nouveau métrage du réalisateur de Taxi Driver ne prend pas beaucoup de risque, même s’il ne faut pas s’attendre bien sûr au box-office d’un Marvel (quoique, Marvel en ce moment…). L’extrait diffusé met en scène Molly Burkhart (Lilly Gladstone), la compagne aux origines indiennes (Osage exactement) d’Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio).

Killers of the Flower Moon sortira dans les salles françaises le 20 octobre prochain prochain, et chronologie des médias oblige, il faudra attendre 17 mois supplémentaires pour y avoir droit sur l’Apple TV+ français, un écart réduit à 40 jours à peine dans les autres pays.