Apple serait en train de développer une console portable qui serait similaire à la Switch de Nintendo dans l’idée. C’est en tout cas ce qui se murmure du côté de la Corée. Mais la rumeur semble assez suspecte.

Cette fameuse console d’Apple aurait une toute nouvelle puce maison. Les iPhone et certains iPad ont les puces A, là où les derniers Mac et le dernier iPad Pro ont une puce M (M1 en l’occurrence). La console aurait le droit à un modèle qui miserait tout particulièrement sur les performances graphiques, ce qui semble assez logique pour un appareil dédié aux jeux.

Le projet serait plutôt avancé, puisqu’Apple serait en train de discuter avec certains studios pour avoir leurs jeux sur sa console. Ubisoft serait notamment l’un des studios avec qui le fabricant discuterait. Cela permettrait aux joueurs d’avoir plusieurs licences, dont les Assassin’s Creed, Watch Dogs et Far Cry pour ne citer qu’eux.

Malgré le fait que ce soit une rumeur suspecte, il est bon de noter qu’Apple semble s’intéresser au monde du jeu vidéo. L’année dernière, une rumeur venant de Bloomberg indiquait qu’Apple préparait une Apple TV avec un accent tout particulier sur les jeux. Le leaker Fudge a suivi en parlant d’un modèle avec la puce A14X. Apple a récemment annoncé une nouvelle Apple TV 4K, mais celle-ci a la puce A12 et sa télécommande ne gère pas tous les jeux existants à cause de l’absence de l’accéléromètre et du gyroscope.

Une autre rumeur, venant du leaker L0vetodream, révélait qu’Apple travaillait sur une manette de jeu. Celle-ci n’existe pas pour l’instant. Mais qui sait, peut-être que nous aurons des surprises dans quelques mois.