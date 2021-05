Apple détaille aujourd’hui ses méthodes pour protéger l’App Store d’applications frauduleuses. Cette annonce intervient en plein procès contre Epic Games, avec ce dernier qui parle de pratiques anticoncurrentielles avec la boutique d’applications d’Apple.

Dans son communiqué, Apple révèle que l’App Store a évité 1,5 milliard de dollars de transactions potentiellement frauduleuses tout au long de 2020. Cela a empêché les tentatives de vol d’argent, des informations et d’autres éléments. Apple dit également que cela a empêché près d’un million de nouvelles applications risquées et vulnérables de voir le jour.

Apple partage plusieurs éléments sur l’App Store

Voici les éléments clés mis en avant par Apple :

En 2020, plus de 180 000 développeurs ont proposé leur première application

Près d’un million de nouvelles applications problématiques et près d’un million de mises à jour d’applications supplémentaires ont été rejetées en 2020

Plus de 48 000 applications ont été rejetées en 2020 parce qu’elles contenaient des fonctionnalités cachées ou non documentées

150 000 applications ont été rejetées en 2020 parce qu’elles étaient considérées comme du spam, des imitations ou qu’elles induisaient les utilisateurs en erreur, par exemple en les incitant à effectuer un achat

95 000 applications ont été retirées de l’App Store en 2020 en raison des méthodes de prix d’appel, comme le fait de modifier fondamentalement le fonctionnement de l’application après examen

Plus de 215 000 apps ont été rejetées en 2020 pour des violations de la vie privée

Apple a fermé plus de 470 000 comptes de développeurs en 2020 et a rejeté 205 000 inscriptions supplémentaires de développeurs pour des raisons de fraude

Apple a désactivé 244 millions de comptes clients en raison d’activités frauduleuses et abusives en 2020.

424 millions de tentatives de création de comptes ont été rejetées en 2020 parce qu’elles présentaient des caractéristiques compatibles avec une activité frauduleuse et abusive

Au cours des 12 derniers mois, Apple a découvert et bloqué près de 110 000 applications illégitimes avec une mise en avant du piratage

Au cours du mois dernier, Apple a bloqué plus de 3,2 millions d’instances d’applications distribuées illicitement par l’intermédiaire de l’Apple Developer Enterprise Program

En 2020, Apple a empêché plus de 3 millions de cartes volées d’être utilisées pour acheter des biens et des services volés et a interdit à près d’un million de comptes d’effectuer de nouvelles transactions

Des changements de modération pour les avis

Il est également question des avis sur l’App Store. Apple dit que les utilisateurs ont laissé plus d’un milliard de notes et plus de 100 millions d’avis rien qu’en 2020. Apple a retiré plus de 250 millions de notes et avis, jugeant qu’ils ne répondaient pas à son système de modération.

Toujours pour les notes et avis, Apple dit qu’il a récemment mis en place de nouveaux outils sur l’App Store. Ils doivent vérifier l’authenticité des comptes et donc des avis. Apple compte aussi supprimer les avis de comptes qui ne sont plus actifs.