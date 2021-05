Unity Technologies, qui propose un moteur de jeu, a évoqué l’anti-pistage en place depuis iOS 14.5. La société s’attend à un manque à gagner de l’ordre de 30 millions de dollars en 2021 à cause du système d’Apple.

Lors de ses résultats financiers, Unity Technologies a déclaré que l’anti-pistage d’Apple avec iOS 14.5 va avoir un impact sur son chiffre d’affaires. Cela s’explique par sa façon de gagner de l’argent. La société gagne une partie avec des abonnements qu’elle vend à des développeurs pour qu’ils utilisent son moteur de jeu et une autre partie avec des publicités. Les abonnements représentent la majorité des revenus. Malgré tout, Unity Technologies compte sur la publicité et le groupe ne peut plus faire de la publicité ciblée avec la nouvelle option d’Apple.

La nouvelle option demande aux utilisateurs s’ils acceptent ou non le pistage par les applications. En cas de refus, les applications doivent s’engager à ne pas utiliser les données des utilisateurs. Cela limite fortement leurs pratiques. Malgré tout, elles peuvent toujours afficher de la publicité.

Selon de récentes données, 96% des utilisateurs américains refusent le pistage publicitaire depuis iOS 14.5. C’est énorme et les groupes comme Unity Technologies peuvent être surpris. Il sera d’ailleurs intéressant d’avoir les retours d’autres sociétés au sujet de l’anti-pistage d’Apple. Facebook a déjà critiqué ce choix à de multiples reprises.