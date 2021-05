On l’aurait presque oublié, mais le procès entre Apple et Epic Games continue de plus belle. Ce mardi 11 mai, deux experts mandatés par Epic ont vertement critiqué l’interdiction des liens externes (vers d’autres apps ou systèmes de paiement) dans l’App Store. Ces règles très contraignantes empêcheraient l’utilisateur de prendre connaissance de certaines informations clefs (application disponible sur un appareil Android, achat in-apps via un site, etc…). A la barre (virtuelle, le procès se déroule en visio), l’économiste David Evans prend l’exemple des V-Bucks de Fortnite : « Il est théoriquement possible pour un joueur de Fortnite d’acheter des V-Bucks via un navigateur plutôt qu’à l’intérieur de l’app iOS. Cependant, Apple rend la communication entre Epic et les utilisateurs iOS beaucoup plus difficile ».

Rebondissant sur ces propos, la juge Yvonne Gonzalez Rogers a alors demandé si le retrait de ces règles « anti-liens » serait en mesure d’améliorer la situation. David Evans a lors répondu que les effets positifs ne dureraient qu’un temps, et que la mesure ne serait sans doute pas suffisante pour éliminer l’abus de monopole d’Apple sur l’App Store, ne serait que parce que nombre d’apps n’ont pas de sites ou de versions web. Les avocats d’Epic vont encore plus loin et estiment que le créateur de Fortnite devrait être autorisé à acheter des espaces de pubs sur l’App Store afin d’informer l’utilisateur qu’il est possible d’acheter des V-Bucks ailleurs que dans l’app.

Le second expert, la professeure d’Economie à Standford Susan Athey, a fait des remarques similaires. Les avocats d’Apple ont appuyé sur le fait que Susan Athey était liée à Microsoft (sans trop développer) et qu’elle n’avais pas eu accès à certains documents essentiels sur l’App Store avant de venir témoigner contre la boutique (en d’autres termes, que la dame parlait sans savoir). Bonne ambiance…