L’article du site The Information continue de faire des remous. Une longue enquête de plusieurs ONGs aurait mis à jour un vaste réseau de travail forcé visant principalement la communauté Ouïghours, un réseau auxquels participeraient plusieurs sous-traitants d’Apple (Advanced-Connectek, Luxshare Precision Industry, Shenzhen Deren Electronic Co., Avary Holding, AcBel Polytech, CN Innovations, et Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co.).

Le législateur républicain Ken Buck s’est ému de ces révélations. Dans une lettre directement adressée à Tim Cook, Ken Buck rapelle qu’Apple s’était déjà fait taper sur les doigts concernant le fournisseur O-Film, soupçonné il y a 2 ans d’avoir embauché des travailleurs forcés Ouïghours. Obligé de s’expliquer devant un Comité judiciaire de la Chambre, Tim Cook avait alors déclaré qu’Apple ne saurait tolérer de tels agissements. Dans la foulée, la firme de Cupertino avait éjecté O-Film de sa liste de sous-traitants.

Etant donné les nouvelles accusations visant cette fois pas moins de 7 sous-traitants, Ken Buck demande à Apple de clarifier la façon dont il mène ses enquêtes chez ses fournisseurs asiatiques. De toute évidence, il reste encore de gros trous dans la raquette.