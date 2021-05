L’immense architecte Art Gensler (Arthur de son vrai nom) est mort à l’âge canonique de 85 ans. Et si l’on en parle ici sur iPhoneAddict, c’est aussi et surtout parce que ce visionnaire a été l’architecte des tous premiers Apple Store. Totalement sous le charme des créations de Gensler (dont la monumentale Shanghai Tower), Steve Jobs avait confié à l’agence Arthur Gensler Jr. & Associates Inc. la conception des 100 premiers Apple Store !

La collaboration entre Apple et Gensler cessa brutalement lorsque l’agence d’architecte accepta de travailler pour un certain… Microsoft. Extrêmement rancunier, Steve Jobs ne rappela plus jamais l’architecte, alors même que ce dernier n’avait jamais tari d’éloges pour le co-fondateur d’Apple qu’il considérait comme un « vrai visionnaire ». Quelques années après la mort de Jobs, l’agence Arthur Gensler Jr. & Associates Inc. fut à nouveau rappelée par Cupertino.

Outre les iconiques Apple Store, Art Gensler et son équipe ont conçu plusieurs bâtiments pour de grosses firmes technologiques américaines, et notamment le nouveau siège social de Facebook situé à Menlo Park.