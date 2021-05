Et s’il s’agissait là de la véritable raison ayant poussé Epic Games à attaquer Apple en justice ? Matthew Weissinger, le directeur marketing d’Epic Games a déclaré lors du procès en cours que le studio cherchait désormais à obtenir des gains de croissance… sur mobile. En d’autres termes, la base installée de joueurs Fortnite ne progresserait plus vraiment sur consoles et PC ; Epic Games n’aurait donc d’autres choix que de cibler le mobile pour continuer à capitaliser sur son blockbuster.

Si l’explication semble assez logique, on comprend moins pourquoi Epic s’en fait l’écho au procès. Une fois encore, le studio prouve que les bonnes intentions affichées avant le procès (la défense des petits développeurs, l’équité pour tous, etc.) ne sont en fait qu’une façade. Si Epic a porté l’affaire (et le fer) en justice, ce serait donc tout bonnement parce que l’iPhone et l’iPad représentent un marché potentiellement juteux, même si les revenus de la version iOS de Fortnite ne représentaient que 7% du CA global du jeu.

Sans doute conscient des failles de cet argumentaire, les avocats d’Epic ont alors embrayé sur la communauté « perdue » des joueurs iOS, qui cumulaient jusqu’à 2,86 milliards d’heures de jeu sur la version mobile de Fortnite. Oui, c’est un peu effrayant.