Chipolo vient de dévoiler le concurrent direct de l’AirTag, le Chipolo ONE Spot. L’accessoire est de forme circulaire, comme l’AirTag donc, et répond globalement aux mêmes usages (hormis la localisation à très longue distance via les iDevices les plus proches) (erratum : la localisation longue distance sera aussi possible sur l’accessoire). Le tarif est un peu plus accessible que celui des AirTags, soit 30 euros le Chipolo One Spot (35 euros pour l’AirTag), et 100 euros le pack de 4 balises (contre 119 euros le pack de 4 AirTags). L’accessoire dispose en revanche d’un vrai petit avantage sur l’AirTag : un TROU ! L’orifice placé tout proche du bord s’avèrera sans doute fort pratique si l’on souhaite rattacher le Chipolo One Spot à un trousseau de clefs.

Certes, l’AirTag est certifié IP67 (à contrario de son concurrent), mais le Chipolo One Spot a un vrai atout : un trou !

Bonne nouvelle aussi, le Chipolo One Spot est parfaitement compatible avec l’app Localiser, et bénéficiera donc des mêmes fonctions et de la même interface que l’AirTag. La firme de Cupertino avait promis de ne pas enfermer l’AirTag dans un écosystème 100% Apple. Promesse déjà tenue donc, peut-être sous la pression des différents procès antitrust qui visent actuellement la grosse pomme. Le Chipolo One Spot est disponible en précommande… et déjà en tension sur les stocks. Les livraisons démarreront au mois d’août.