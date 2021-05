Le Pass Sanitaire a été voté en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale. Ce Pass déjà mis en place par certains pays européens (et à terme dans toute l’Europe), permet de vérifier qu’une personne a bien été vaccinée contre le Covid ou dispose d’un test PCR/antigénique récent négatif. Ainsi, les citoyens européens qui désirent voyager dans un pays de l’UE ou hors-EU devront nécessairement montrer patte blanche avec leur Pass Sanitaire.

Le Pass Sanitaire se présentera essentiellement sous la forme d’un QR Code (baptisé Datamatrix en l’occurrence) avec toutes les informations idoines (attestation et date de vaccination, etc.). Sous format papier ou PDF, ce QR code peut aussi être intégré à l’application TousAntiCovid (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Le scan du code s’effectue via la zone carnet de l’app.

Rappelons ici que le Pass Sanitaire sera obligatoire pour les voyages (hors de l’UE et dans l’UE) et l’accès aux évènements de plus de 1000 personnes. En revanche, pas de Pass pour l’accès aux restos ou aux cinémas (les salles de ciné font pourtant d’excellents propagateurs de virus selon plusieurs études).