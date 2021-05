Décidément, les indices se multiplient pour confirmer l’arrivée d’une offre HiFi pour Apple Music. Les derniers en date sont directement dans le code source de music.apple.com.

Les références dans le code source de la page d’Apple Music sont « Lossless » (sans perte), « Hi-Res Lossless », « Dolby Atmos » et « Dolby Audio ». Cette présence de Dolby (qui était déjà là dans la bêta d’iOS 14.6) est intéressante et pourrait laisser à penser que l’audio spatial sera de la partie.

Pas plus tard qu’aujourd’hui, Apple a posté un teaser pour Apple Music. « Préparez-vous.. La musique ne sera plus jamais la même », indique le groupe sur son application Musique depuis iOS et macOS. On peut donc facilement deviner que le lancement est plus qu’imminent. Cela coïnciderait avec une récente rumeur qui évoquait une disponibilité pour le 18 mai (demain donc).

La première rumeur pour l’offre HiFi d’Apple Music remonte au début du mois. Il y a eu de nombreuses confirmations depuis, notamment avec la bêta d’iOS 14.6 et l’application Apple Music sur Android. Il ne manque plus que l’officialisation par Apple. Ce sera aussi un moyen de voir si la rumeur sur le prix sera exacte. Selon les fuites, l’offre HiFi va être intégrée dans les offres sans actuelles, sans hausse de tarif. Ce serait bénéfique pour les utilisateurs qui auraient un meilleur son sans débourser plus.