L’arrivée prochaine d’une offre HiFi pour Apple Music se confirme un peu plus avec le code de la bêta d’iOS 14.6. De nouvelles références au sein de l’application Musique révèlent qu’Apple prépare quelque chose.

Apple Music HiFi se confirme un peu plus avec la bêta d’iOS 14.6

MacRumors a trouvé les références « audio sans perte », « streaming stéréo de haute qualité » et « HiFi ». Le code de la bêta d’iOS 14.6 suggère également que le support du HiFi pour Apple Music pourrait être uniquement disponible avec certains AirPods. On peut se douter que les AirPods Pro et AirPods Max seront au moins compatibles. À voir si l’offre sera aussi disponible pour ceux qui ont d’autres périphériques audio venant d’autres marques.

Un autre morceau du code fait comprendre qu’il y a trois modes et que l’iPhone pourra automatiquement changer selon la qualité du réseau Internet. Par exemple, l’audio sans perte pourrait être uniquement disponible pour les personnes qui sont en Wi-Fi ou en 5G avec un bon débit. Pour les réseaux avec un « mauvais » débit, l’iPhone pourrait automatiquement proposer la qualité audio standard (compressée donc). En l’état, Apple Music diffuse les musiques avec le codec AAC et le débit 256 Kb/s.

Un lancement dans quelques semaines (avec iOS 14.6 ?)

Hier, nous avons appris que l’offre HiFi d’Apple Music serait annoncée dans quelques semaines. Elle serait accompagnée par le lancement des AirPods 3. On peut donc imaginer que cette paire d’écouteurs sera compatible avec l’audio sans perte. Aussi, et c’est important, l’arrivée de la formule HiFi ne changerait rien au prix. Ainsi, le tarif de 9,99 euros par mois serait toujours d’actualité.

Apple n’a pas encore dit quand iOS 14.6 sera disponible en version finale. Mais il y a fort à parier que ce sera pour le mois en cours. La première raison est qu’il y a eu seulement une semaine entre la première bêta et la deuxième. Ce rythme rapproché dès le départ suggère que la phase de test ne sera pas bien longue. Par ailleurs, Apple a déjà dit que son offre payante pour les podcasts verra le jour en mai. On peut donc imaginer qu’iOS 14.6 inclura les éléments nécessaires pour ce service (et potentiellement Apple Music HiFi).