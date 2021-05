Y’a t-il encore le moindre doute qu’Apple présentera bientôt son service de stream Musical en qualité HiFi ? Après le teasing, et les nombreuses mentions sur le code source du site web d’Apple Music, voilà que le designer Stijn de Vries vient de dénicher carrément sur le même site un logo « Lossless » qui en dit bien plus long que quelques mots. Qu’on se le dise donc, la confirmation du streaming en qualité HiFi est sans doute l’affaire de quelques jours tout au plus. En revanche, on peut déjà douter que « la Musique ne soit plus jamais la même » après cette annonce, étant donné que le support de l’audio Hi-Res ou du Lossless intègre déjà l’offre de plusieurs services musicaux concurrents.

Hmm look at what I found in the Apple Music website…. pic.twitter.com/Lb4HbQ6Nww — Stijn de Vries (@StijnDV) May 17, 2021