Nous avons le droit à un premier déballage pour l’iMac M1 et sa dalle de 24 pouces. Il s’agit ici du modèle jaune. Pour rappel, Apple propose les coloris bleu, vert, rose, argent, jaune, orange et mauve.

La vidéo du déballage de l’iMac M1 est en cantonais, mais il n’est pas nécessaire de comprendre la langue pour tout deviner. Elle commence avec l’ouverture de la boîte afin de découvrir ce qu’il y a à l’intérieur. On peut voir que l’ordinateur tout-en-un en protégé avec un papier sur lequel il est inscrit « hello ». On retrouve ensuite le clavier Magic Keyboard avec Touch ID, la Magic Mouse et les câbles. Tous sont raccords avec la couleur de l’ordinateur (jaune ici).

Le reste de la vidéo montre l’iMac sous différents angles, ainsi qu’un accent sur les accessoires, la configuration de Touch ID, l’installation d’applications iOS, la prise jack ou encore des benchmarks. Pour le test d’écriture et de lecture, la vitesse est de 3 Gb/s. Ce n’est pas une surprise, c’était déjà le cas avec les autres Mac M1 existants.

Apple livrera les premiers iMac M1 le 21 mai. Le groupe a lancé les commandes le 30 avril dernier. Les déballages, prises en main et tests de la machine sont censés arriver aujourd’hui à 15 heures.