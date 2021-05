Véritable monument du RPG, Divinity: Original Sin 2 débarque comme annoncé sur l’iPad (Lien App Store – 27,99 euros – iPad Pro). Et autant le dire tout de suite, Larian Studios a réalisé un petit miracle. Sur les nouveaux iPad Pro M1, Divinity: Original Sin 2 tourne quasiment à l’identique de la version PC, avec le même niveau de détails graphiques. Le très vaste univers du jeu s’affiche sans aucune saccades, les environnements débordent de détails et les PNJs ou ennemis sont toujours aussi nombreux. C’est bluffant. Plus fort encore, le mode coop (jusqu’à 4 joueurs) peut être pratiqué sur le même iPad avec l’écran « coupé » en deux, chacun des deux joueurs pouvant même se déplacer à des endroits différents de la carte sans constater là encore la moindre baisse de framerate (ou si peu).

Le RPG Open World le plus vaste jamais créé, une claque graphique et des combats au tour par tour d’une infinie richesse. Divinity Original Sin II explose de classe sur l’iPad Pro

Mine de crayon comme le dit parfois mon ami graphiste, la version « M1 » du jeu fait sans doute ici la démonstration des capacités vidéoludiques des Apple Silicon. Et l’on ne parle ici que de la toute première version de cette puce… Deux petites remarques pour finir. Phénoménal jusqu’au bout, Divinity: Original Sin 2 nécessite de libérer 18 Go d’espace disque. Oui, c’est tout simplement du jamais vu pour un jeu iPad, mais on a jamais vu aussi un tel jeu sur ce support… Enfin, il est bon de rapeller que le jeu ne tourne vraiment QUE sur iPad Pro (à partir du modèle de 2018).