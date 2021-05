Après l’iMac M1 hier, c’est au tour de l’iPad Pro M1 d’avoir le droit à ses tests. Sans surprise, ils sont positifs aussi bien au niveau de la puissance grâce à la puce d’Apple qu’au niveau de l’écran Mini-LED. Mais il y a mais : iPadOS.

Tests de l’iPad Pro M1 (2021)

Parmi les tests de l’iPad Pro M1, il y a celui de MacStories. Le site explique que l’écran Mini-LED de la tablette (qu’Apple appelle Liquid Retina XDR) offre d’excellents niveaux de noirs. « Bien que, techniquement parlant, la reproduction du noir sur le Liquid Retina XDR ne soit pas du « vrai noir », cela s’en rapproche considérablement », dit-il. Mais il note que la puissance de l’iPad n’est pas pleinement exploitée à cause des sérieuses limitations d’iPadOS. D’autres partagent exactement le même point de vue.

De son côté, The Verge évoque la fonction « Cadre centré ». Celle-ci se charge de toujours mettre la tête au centre lors d’un appel vidéo, sans intervention de l’utilisateur. Le site explique que ce système fonctionne bien et se veut même meilleur que ce que propose la concurrence (Facebook Portal et Amazon Echo Show).

Le site s’attarde aussi sur l’écran Mini-LED. L’expérience ne change pas tellement au quotidien par rapport à d’autres iPad à cause des 600 nits. En revanche, l’expérience est présentée comme réellement excellente au moment de voir des vidéos grâce au HDR et jusqu’à 1 600 nits.

Du côté du test d’Engadget, la puissance de la puce M1 est jugée est très bonne. Mais le site note que les utilisateurs ne devraient pas forcément sentir une différence à l’usage par rapport à l’iPad Pro de 2020 par exemple. Un test a consisté à regrouper plusieurs vidéos 4K et exporter un seul fichier avec l’application LumaFusion. Cela a mis 14 minutes et 12 secondes avec l’iPad Pro M1, contre 14 minutes et 20 secondes pour l’iPad Pro de 2020.

Pour Gizmodo, il y a une déception au niveau de l’autonomie. La tablette a tenu 9 heures et 2 minutes. C’est une heure de moins que le modèle de 2020 selon leur test.

Pour sa part, ZDNet vante la RAM. Apple propose 8 ou 16 Go de RAM selon les modèles. Le gain se sent à l’usage avec les applications en fond qui n’ont plus besoin d’être rechargées, même après une journée complète d’utilisation de la tablette.

