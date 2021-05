Tests de l'iMac M1 (2021) : puissance au rendez-vous et nouveau design apprécié

Les tests de l’iMac M1 avec son nouveau design et son écran de 24 pouces sont arrivés. Apple a fourni des exemplaires à plusieurs médias et les avis sont plus que positifs.

Tests de l’iMac M1

Sans surprise, les tests pour l’iMac M1 notent que l’ordinateur tout-en-un est puissant. Ce n’est pas une surprise en soi, nous connaissons déjà la puce M1 qui est déjà dans les Mac mini, MacBook Pro et MacBook Air. The Verge explique ainsi avoir été en mesure de réaliser toutes les tâches au quotidien sans aucun problème particulier. Cela va d’un usage simple (regarder des vidéos sur YouTube, gérer ses e-mails, etc) à un usage un peu plus poussé (édition de photos, montage vidéo). Un test a même consisté à ouvrir 25 onglets dans Chrome tout en effectuant un test Cinebench en fond. L’ordinateur n’a pas ralenti pendant l’opération.

Du côté de Gizmodo, on décidé de vanter la webcam intégrée. Il s’agit d’une caméra 1080p qui est meilleure que celle de l’iMac de 2020 grâce à la puce M1. En effet, un traitement spécifique a lieu pour améliorer l’expérience générale.

Six Colors s’attarde notamment sur les coloris. Le pied de l’iMac a une couleur plus vive que le reste de la machine. On s’adapte relativement facilement aux bordures claires après un certain temps d’utilisation. Malgré tout, ceux qui utilisent le mode sombre ne vont peut-être pas apprécier l’expérience. Celle-ci est meilleure avec le thème clair, note le site.

Du côté de CNBC, le clavier Magic Keyboard avec Touch ID est une très bonne nouvelle. C’est pratique pour rapidement se connecter sur sa session juste avec son empreinte. D’ailleurs il est possible d’enregistrer plusieurs empreintes pour chaque personne du foyer et la connexion à la bonne session se fera automatiquement. Il est également possible d’utiliser Touch ID pour valider un achat avec Apple Pay.

Pour CNET, il est préférable de prendre l’iMac M1 qui débute à 1 499 euros, plutôt que le modèle de base à XXX euros. Celui-ci dispose de deux ports USB-C supplémentaires, de 8 cœurs pour la partie graphique, un port Ethernet et le clavier Magic Keyboard avec Touch ID.

Où acheter l’iMac M1

L’iMac M1 est disponible à l’achat sur l’Apple Store en ligne. Il est également possible de passer par des revendeurs, voici les liens directs vers chacun d’entre eux :

Vidéos de déballage et prises en main