Tim Twerdahl, un responsable du marketing chez Apple, a reconnu que l’Apple TV 4K de 2021 n’est pas en concurrence directe avec la PlayStation de Sony et la Xbox de Microsoft. Ce sont des plateformes différentes.

Pas de concurrence entre l’Apple TV 4K et les PlayStation/Xbox

Apple mise sur les jeux avec sa plateforme Apple Arcade. Celle-ci coûte 4,99€/mois et donne accès à plus de 100 jeux au total. Mais la plupart des titres disponibles sont des « petits » jeux. On est très loin de l’expérience que l’on peut retrouver sur PlayStation ou Xbox. Et Apple le sait très bien.

« Nous avons récemment mis l’accent sur Apple Arcade parce que nous pensons que c’est une valeur sûre pour les clients et qu’il y a une quantité énorme de contenu », a déclaré Tim Twerdahl à CNN. « Et nous avons fait beaucoup pour rendre cette expérience fantastique. Le plus remarquable est probablement le support de toutes ces différentes manettes de jeu », a-t-il ajouté. Dans le même temps, il reconnaît que l’Apple TV 4K de 2021 « n’est probablement pas conçue pour concurrencer directement les Xbox et les PlayStation du monde entier ». Selon ses dires, les consoles de salon « apportent quelque chose sur le marché que je pense être unique et génial pour les joueurs passionnés ».

Un rapport qualité/prix « formidable »

En parallèle, le cadre pense que le prix de l’Apple TV 4K (199 ou 219 euros selon le modèle) n’est pas un frein. Il parle même d’un rapport qualité/prix « formidable ». Selon lui, le boîtier offre trois éléments clés : bonnes caractéristiques techniques, contenus que les spectateurs veulent regarder et intégration transparente avec les autres produits Apple.

Apple a lancé les commandes de la nouvelle Apple TV 4K le 30 avril dernier. Les tests du boîtier multimédia sont arrivés aujourd’hui, ils sont à retrouver sur cet article dédié. Quant aux livraisons, elles auront lieu dès demain pour les premiers clients.