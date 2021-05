Tests de l'Apple TV 4K (2021) : plus rapide, bonne télécommande, mais prix élevé

Les tests pour l’Apple TV 4K de 2021 sont arrivés. Ils débarquent 24 heures après ceux de l’iPad Pro M1 et 48 heures après ceux de l’iMac M1. Il n’y a pas beaucoup d’évolutions par rapport au modèle précédent.

Tests de l’Apple TV 4K (2021)

L’Apple TV 4K de 2021 embarque la puce A12, la même qu’il y a dans les iPhone XS/XR et différents iPad. Cette puce permet bel et bien d’avoir une meilleure expérience avec une navigation plus fluide, notamment au moment d’ouvrir les applications. Le chargement est plus rapide qu’auparavant. Mais il ne faut pas s’attendre à une révolution pour autant d’une génération à l’autre.

Pour CNN, le support du HDMI 2.1 est un vrai plus. Le média vante également la lecture de vidéos HDR à 60 images par seconde. « Les sports d’action ou les courses peuvent en tirer parti pour rendre le contenu plus immersif ou plus réaliste », explique-t-il. Toujours selon CNN, la nouvelle télécommande est « la meilleure » et se veut être « un achat indispensable ». iMore rejoint cet avis, mais critique toutefois le nouveau bouton de retour en arrière. Il faut parfois appuyer une fois pour revenir en arrière, et parfois deux fois. Il n’y a pas de consistance entre les applications.

Un point négatif qui revient dans les tests de l’Apple TV 4K de 2021 est le prix. CNN juge qu’il est beaucoup trop élevé en comparaison avec d’autres boîtiers multimédia. MobilySyrup a un avis similaire, mais le site note malgré tout que le boîtier d’Apple est de qualité, ce qui peut expliquer le prix.

