Les membres Prime (service de livraison gratuite et ultra rapide d’Amazon sur Paris et ses environs) pourront bénéficier de tous les avantages de l’app dédiée Amazon Prime Now (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) dans l’app principale Amazon FR (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Cette fusion des services ne devrait rien retirer à priori. Amazon précise qu’il s’agit juste de transférer « l’expérience d’une application Prime Now distincte vers l’application et le site Web Amazon afin que les clients puissent profiter de tout ce qu’Amazon a à offrir, et ce, à partir d’un seul endroit. »

Amazon précise en outre que l’application et le site Web Prime Now seront supprimés avant la fin de l’année. Espérons que cette fusion des services n’aboutira pas à une énième usine à gaz. Il vaut mieux parfois bien différencier les services plutôt que de se retrouver avec une interface brouillonne voulant trop en faire…