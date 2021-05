L’Apple TV 4K (2021), disponible à la vente ce jour même, prend en charge la lecture de vidéos YouTube en 4K à 60 images par seconde. Le précédent modèle proposait seulement 30 images par seconde.

Comme le confirment plusieurs utilisateurs, YouTube propose le support des vidéos en 4K et 60 images par seconde sur l’Apple TV 4K (2021) grâce à la puce A12. L’ancien boîtier multimédia dispose de la puce A10. Il est fort probable qu’il soit techniquement capable de gérer ce type de contenus. Malgré tout, les utilisateurs ont seulement bénéficié de 30 images par seconde et c’est toujours le cas aujourd’hui en réalité. Pour rappel, la 4K a fait ses débuts sur YouTube depuis l’Apple TV à l’automne dernier.

I am apparently the only person on the internet who cares about this, but yes: The new Apple TV does 3840×2160@60 in HDR in the YouTube app. pic.twitter.com/ovuvibWMsf

— Daniel Vydra (@stillhereiguess) May 21, 2021