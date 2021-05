On pouvait un peu le craindre au vu de la liste des entreprises partenaires. Plusieurs sociétés françaises ont participé au développement et à la mise en place de TousAntiCovid (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), dont Orange, Dassault Systèmes ou bien encore Cap Gemini. La maintenance de l’app est en revanche assurée par une seule entreprise, Outscale, qui n’est autre qu’une filiale de Dassault Systèmes. Outscale toucherait entre 200 000 et 300 000 euros par mois pour s’assurer du bon fonctionnement de l’app et de la logistique qui gravite autour.

Problème, lors de l’attribution de ce contrat de maintenant, aucun appel d’offres n’a été organisé. A priori, ce n’est pas du tout légal puisque toute commande publique au delà de 139 000 euros ht doit obligatoirement faire l’objet d’un appel d’offres (mise en concurrence de plusieurs projets ou devis). L’association Anticor avait rapporté la boulette auprès du Parquet National Financier, et il y a bien un loup quelque part puisque ce dernier vient d’ouvrir une enquête pour des soupçons de favoritisme. Voilà qui ne va pas arranger l’image déjà un brin troublée d’une application longtemps boudée par le public…