L’intervention du patron d’Apple était très attendue. Lors de cette dernière journée de procès, Tim Cook a témoigné durant 100 minutes, passant revue pratiquement tous les éléments qui ont été discuté ces derniers jours. Le CEO a tenu a préciser en préambule qu’il n’était pas directement en charge de l’Apple Store et disposait d’une capacité « d’examen » limitée. Cette charge incombe en effet à Eddy Cue, Senior Vice President, Internet Software and Services.

Les premières question ont fusé sur la confidentialité des données. « La protection de la vie privée est l’une des questions les plus importantes du siècle » a déclaré Tim Cook. La juge Yvonne Gonzales Rogers a alors demandé quelques clarifications sur l’écart de « sécurité » et de protection entre iOS et Android. La réponse de Cook fut claire et nette, presque comme un réquisitoire. Ce dernier rappela entre autres que seulement 1 à 2% des malwares étaient sur l’iPhone, 30 à 40% se trouvaient sur Windows, et 30 à 40% encore étaient sur Android. « Nous faisons du bon travail » a estimé Cook, tout en reconnaissant que le process de validation (des apps) n’était pas toujours parfait.

Cette validation (imparfaite donc) des apps pourrait-elle être effectuée par une société tierce ? La réponse est négative pour Tim Cook : « Ils ne seraient pas aussi motivés qu’Apple. Pour nous, le client est tout. Nous essayons de donner au client une solution intégrée de matériel, de logiciels et de services. Nous offrons une marque de confidentialité, de sécurité et de sûreté. Je ne pense tout simplement pas que vous puissiez reproduire cela avec un tiers. Et pour bien marteler son argument, le CEO a précisé qu’Apple avait investi près de 19 milliards de dollars dans la R&D, une recherche qui profite aussi au développement du software, des services, et donc de l’App Store.

Tim Cook est revenu rapidement sur les raisons qui ont poussé Apple à proposer une commission de 15% pour les petits développeurs. Le COVID-19 aurait bien été la raison essentielle de cette décision (plus que le procès à venir donc), sachant que Phil Schiller avait précisé de son côté que la baisse de commission était en préparation bien avant le COVID (et donc là encore, avant la plainte d’Epic). Cook explique aussi que la Commission est aussi utilisée pour le traitement des paiements (sur les serveurs), l’assistance aux développeurs, le suivi des API, etc,

Concernant le blocage des liens externes dans les apps, Cook n’a pas hésité à reprendre un argument déjà entendu il y a quelques jours dans ce même procès : « Ce serait comme si des gens d’Apple allaient chez Best Buy en disant:« dites Best Buy, placez ce panneau là-bas où nous écrivons que vous pouvez traverser la rue et obtenir un iPhone » ». Cook eu un peu plus de mal à s’expliquer sur des points de sémantiques relatifs au jardin fermé d’Apple. Questionné sur le sens caché d’un vieux mail de Steve Jobs parlant d’« enfermer davantage les clients dans l’écosystème », le patron d’Apple répondra agacé qu’il n’est pas au courant de tout ce qu’Apple avait pu faire pour parvenir à ce genre de résultat.

Concernant les marges bénéficiaires énormes de l’App Store, Tim Cook a préféré relativiser, expliquant que ces pourcentages ne prenaient pas en compte les investissements effectués, et mélangeaient les données de l’App Store et du Mac App Store. Enfin, interrogé sur les conséquences d’une possible victoire d’Epic dans ce procès, et donc sur la perspective de boutiques d’apps tierces, Tim Cook n’a pas hésité à jouer la carte catastrophiste « Je pense que ce serait terrible pour l’utilisateur, car si vous regardez bien aujourd’hui, nous examinons 100 000 applications par semaine et en rejetons 40 000 pour différentes raison. » Sans ce contrôle, il n’y aura plus qu’un « désordre toxique » conclut Tim Cook.

Au terme de cette audition, la juge Yvonne Gonzales Rogers a estimé qu’il faudrait être patient pour le verdict sachant que certaines affaires en cours sont plus urgentes.