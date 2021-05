L’iPad Pro M1, disponible à la vente depuis vendredi, est capable de télécharger les mises à jour d’iPadOS en 5G, comme peut le faire l’iPhone 12. Apple l’indique dans une fiche d’assistance sur son site.

Jusqu’à présent, Apple obligeait ses utilisateurs à se connecter en Wi-Fi pour télécharger une mise à jour logicielle. Il est vrai que cette situation pouvait faire sourire, sachant que la 4G permet d’avoir de très bons débits. À cela s’ajoute des enveloppes de data assez confortables, avec même des forfaits illimités chez certains opérateurs (comme Free Mobile en France).

Pour télécharger une mise à jour d’iPadOS en 5G depuis son iPad Pro M1, il faut se rendre dans Réglages > Données cellulaires > Options et sélectionner l’option « Autoriser plus de données sur les réseaux 5G ». Une fois que c’est fait, la tablette va être capable de télécharger les mises à jour sans être en Wi-Fi.

À noter que cette option offre d’autres bénéfices. Apple explique qu’elle permet d’avoir une meilleure qualité pour les appels vidéo sur FaceTime, pour les films et séries de l’application Apple TV et pour les musiques et vidéos d’Apple Music. Elle permet également aux applications venant de l’App Store d’utiliser davantage de données pour éventuellement offrir de meilleures expériences.