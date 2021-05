Siri Remote, la télécommande qui accompagne la nouvelle Apple TV 4K, ne dispose pas de fonction façon AirTag pour facilement la retrouver. Mais selon Apple, ce n’est pas nécessaire parce que sa taille suffit à la localiser.

Tim Twerdahl, un responsable du marketing chez Apple, l’a expliqué dans une interview avec MobileSyrup :

Avec les changements que nous avons apportés à la Siri Remote — notamment en la rendant un peu plus épaisse pour qu’elle ne tombe pas autant entre les coussins de votre canapé —, le besoin d’avoir tous ces autres périphériques réseau qui la trouvent semble un peu plus faible.

Il y avait eu des rumeurs l’année dernière évoquant qu’une nouvelle télécommande pour l’Apple TV était prévue et qu’Apple préparait un système pour facilement la retrouver. L’utilisateur aurait pu utiliser l’application Localiser sur son iPhone pour la repérer et/ou émettre un son. Mais cette rumeur n’était pas exacte.

Le responsable a également déclaré qu’Apple a opté pour un nouveau design de télécommande parce que le groupe cherche toujours à offrir « des expériences plus riches aux gens à la maison », et que les types de contenu et la façon dont les utilisateurs se procurent une Apple TV ont changé. Dans certains cas, l’Apple TV est utilisée en remplacement total de la box TV. Cela nécessite une nouvelle fonctionnalité de la télécommande, comme un bouton mute.

Un autre point évoqué par Tim Twerdahl touche les jeux. La nouvelle Siri Remote n’a plus de gyroscope ni d’accéléromètre. Ce point était auparavant obligatoire pour jouer à certains jeux ; certains sont donc incompatibles aujourd’hui. Comment faire dans cas ? Le responsable d’Apple invite les utilisateurs à prendre une manette parce qu’elle offre « la meilleure expérience ».