Samorost 1, jeu d’aventure culte du studio Amanita Design, vient enfin de débarquer sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), alors même que les excellents Samorost 2 & Samorost 3 sont disponibles dans l’App Store depuis déjà de nombreux mois. Bijou surréaliste du genre, Samorost met en scène une sorte de petit gnome étrange confronté à d’étranges énigmes sur une planète tout aussi étrange. Amateurs de logique et de scénario cousu de fil blanc, passez votre chemin !



Digne représentant du point’n click, Samorost vaut surtout pour sa direction artistique très inspirée et ses musiques atmosphériques. Cette nouvelle version mobile bénéficie en outre de graphismes en HD, de son remastérisés et d’une musique signée Floex (Tomáš Dvořák), un artiste compositeur tchèque. Le plus épatant ici est bien que le studio Amanita nous livre ce bijou… entièrement gratuitement. Un tel cadeau pour débuter la semaine, ça ne se refuse pas.