Co-fondateur d’Apple et inventeur des Apple 1&2, Steve Wozniak se retrouve aujourd’hui dans une affaire judiciaire peu claire. Le Woz est en effet poursuivi pour une violation de copyright supposée concernant le nom de baptême Woz U attribué à un boot-camp (unité de formation) pour l’apprentissage de la programmation. Un certain Ralph Reilly, professeur d’économie dans le Connecticut, accuse Wozniak d’avoir renié un accord passé concernant l’usage de son nom pour une université de technologie (le Woz Institute of Technology). A l’époque des faits en 2011, Woz et Reilly se seraient entendu sur le réemploi du nom du co-fondateur. Steve Wozniak aurait alors donné son accord par mail et une photographie attesterait de la bonne entente des deux hommes à cette époque.

En 2013, Ken Hardesty, le manager de Woz (oui Wozniak a un manager!) a contacté Ralph Reilly pour lui demander de stopper le projet (d’une université technologique portant le nom de Woz, Ndlr) et d’arrêter d’essayer de contacter Wozniak directement. L’équipe juridique du Woz affirme en outre que la poignée de main ne signifie rien et qu’il s’agissait là d’une attitude habituelle avec des fans. Le procès se tiendra le 7 juin prochain devant une cour de l’Arizona. Steve Wozniak devra témoigner à la barre.