C’est une très bonne nouvelle : Steve Wozniak, inventeur de l’Apple 1&2 et co-fondateur d‘Apple, a quitté l’hôpital mexicain où il était en observation depuis mercredi soir. Déjà de retour aux Etats-Unis, Le génial ingénieur a confirmé depuis à la chaîne ABC News que tout allait bien et que les analyses effectuées à l’hôpital indiquaient que l’AVC était « mineur ». Pour rappel, Steve Wozniak était au Mexique pour participer au World Business Forum, organisé cette année à Santa Fe. Quelques minutes avant de montrer sur scène pour son discours, le Woz s’était senti mal et avait été immédiatement conduit à l’hôpital le plus proche. Peu de temps après sa prise en charge, les médecins annonçaient que l’état de Wozniak était stabilisé.

Steve Wozniak a 73 ans et reste une figure incontournable de la tech américaine. On lui doit l’un des tous premiers ordinateurs personnels, l’Apple 1, sans compter bien sûr la participation aux tous débuts de la firme Apple, dont il est l’un des trois co-fondateurs. Toujours membre honoraire d’Apple malgré son départ de la société au début des années 80, Steve Wozniak a gardé une totale liberté de ton, se permettant souvent de tacler les décisions stratégiques de la firme à la pomme.